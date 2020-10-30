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30.10.2020 - 15:33 |

Son dakika | Fatih Terim'den Mesut Yılmaz açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bugün vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Fatih Terim'den Mesut Yılmaz açıklaması
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bugün vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği haberinin ardından ailesinin bulunduğu hastaneye ailesiyle birlikte giderek taziyelerini iletti

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Terim, Mesut Yılmaz ile ailecek görüştüğünü, çok üzgün olduğunu aktardı.

"İYİ BİR DOST, İYİ BİR GALATASARAYLI"

Terim şunları söyledi; "Allah rahmet eylesin. Berna hanıma Hasan'a ve tüm ailesine sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Çok da iyi bir Galatasaraylı, çok iyi bir dostumuz, ailece görüştüğümüz bir arkadaşımızdı. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun. Cenaze ile ilgili konuda bilgi verdiklerinde alacağız"

Son dakika | Fatih Terimden Mesut Yılmaz açıklaması

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