Son dakika - Fatih Terim'den sürpriz Onyekuru kararı!

Ligde fikstürün sıkışık olması, Galatasaray’ın arka arkaya Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile maçlarının bulunması, teknik direktör Fatih Terim’i bir takım tedbirler almaya itti.

Bir hafta içinde iki karşılaşmayı birden düşünen Terim’in, son oynanan Gaziantep maçının kahramanı Onyekuru’yu yine yedek soyunduracağı ifade edildi. Nijeryalı futbolcunun, fiziksel olarak henüz takımla aynı seviyede olmaması nedeniyle yarınki Başakşehir maçına da kulübede başlayacağı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Terim’in Nijeryalı futbolcuyu yine hamle oyuncusu olarak değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Takıma katıldığı andan itibaren sarı-kırmızılılar için büyük bir itici güç olan Onyekuru’nun, Fenerbahçe deplasmanında ise ilk 11’de başlayacağı dile getirildi.

Yine kamp yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kamp yapmama geleneğini devam ettirecek. Tecrübeli çalıştırıcının Medipol Başakşehir maçı öncesinde yine kamp yaptırmayacağı ifade edildi. Ancak Terim, Fenerbahçe derbisiyle ilgili henüz karar vermedi. Kadıköy’daki maç için takımı bir gün önceden kampa alabileceği ileri sürüldü.

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