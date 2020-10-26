Son Dakika | Fatih Terim'den yönetime Babel ve Belhanda mesajı!

Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından kötü gidişe BB Erzurumspor karşısında son veren Galatasaray'da sular durulmuyor.

Transfer sürecinde yüksek maliyetleri nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan ancak yapıcı tekliflerin gelmemesi sebebiyle kadroda tutulan Babel ve Belhanda, Erzurumspor maçındaki performanslarıyla takdir topladı.

Transfer döneminin sona ermesinin ardından Fatih Terim ile görüşme gerçekleştiren 2 futbolcu, performanslarıyla iyi sinyaller verdi. İşte süreç sonunda Florya'da yaşanan gelişmeler:

Belhanda'ya Fransa'dan, Babel'e Hollanda'dan beklediği teklifler gelmeyince iki oyuncu da ayrılmak istemedi.

Arda ile forma rekabetine giren Babel, takımda kalacağı kesinleşince 2.5 milyon Euro'luk garanti parasında yüzde 15 indirimi kabul etti.

Yönetimle inatlaşmaya devam eden Belhanda ise Fatih Terim tarafından kaptanlık pazubandı ile motive edildi.

Erzurum'da iyi bir futbol ortaya koyan Belhanda- Babel ikilisi devre sonuna kadar ilk 11'de yer almaya devam edecek.

Belhanda yıllık 2 milyon Euro'dan sözleşmesini uzatmaya hazır. Babel de Hollanda ile katılacağı EURO 2021'i düşünerek sezonu Galatasaray'da tamamlama niyetinde.