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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Fatih Terim'in açıklaması sızmalara tepki mi?
11.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fatih Terim'in açıklaması sızmalara tepki mi?

Galatasaray'da Fatih Terim’in özellikle Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in isminin sızmasından dolayı rahatsızlık yaşadığı öğrenildi.

Son dakika - Fatih Terim'in açıklaması sızmalara tepki mi?
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Fatih Terim’in kadroda görmek istediği isimlerini açıklaması ve pazarlıkta bu durumun Galatasaray’ın aleyhine gözükmesi kafa karıştırdı. Terim’in özellikle Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in isminin sızmasından dolayı rahatsızlık yaşadığı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz’in Arda transferinde kendisine yazılı bir talep gelmediğini söylemesi nedeniyle Terim’in bu kez listesini direkt kamuoyuna açıkladığı düşünülüyor. Yine Başkan Cengiz’in sürekli olarak kendi yönetimleri sırasında 38 transfer yaptıklarını açıklaması da Florya’da rahatsızlık yaratmıştı.

Son dakika - Fatih Terimin açıklaması sızmalara tepki mi

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