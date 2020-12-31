Son dakika | Fatih Terim'in cezası 4 maça indirildi!

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından 5 maç ceza verilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasının 4 maça indirildiğini açıkladı. Tecrübeli hoca 9 Ocak'ta oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği maçıyla birlikte kulübedeki yerini yeniden alacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulumuz'un yukarıda yer alan düzeltme kararının nazara alınması neticesinde cezaların birleştirilmesi suretiyle; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 55.500,00 TL para cezasının; 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 42.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."