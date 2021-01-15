Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Fatih Terim'in yeni golcüsü Erencan Yardımcı
15.01.2021 - 17:28 |

Son dakika | Fatih Terim'in yeni golcüsü Erencan Yardımcı

Falcao'nun sakatlığının ardından transferde sessizliğini koruyan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim forvet transferini alt yapıdan yaptı. 2002 doğumlu oyuncu iki gündür A takım idmanlarına çıkıyor.

Son dakika | Fatih Terim'in yeni golcüsü Erencan Yardımcı
ABONE OL

Galatasaray transferde sessizliğini korurken teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz hamle geldi. Falcao'nun sakatlığı sonrası arayışa firen Terim, 2002 doğumlu Erencan Yardımcı'yı A Takım idmanlarına almaya başladı.

Terim'in, iki gündür A Takımla birlikte idmanlara başlayan Eren Yardımcı'dan yoğun maç programında yararlanması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı!
Geçen sezon U19 formasıyla hem ligde hem de UEFA Gençlik Ligi'nde forma giyen ve 4 gol atan Erencan Yardımcı 1-1 biten Club Brugge maçında genç yaşına rağmen süre almıştı. 18 yaşındaki oyuncu ayrıca önceki sezon başı kampında Leipzig, Augsburg, Bordeaux ve Panathinaikos maçlarında süre almıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Başkan resmen açıkladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil'in Fenerbahçe planı ortaya çıktı! Büyük tehlike...

Son dakika | Fatih Terimin yeni golcüsü Erencan Yardımcı

Liverpool'un ölümcül ileri üçlüsü

Lukas Podolski, semt pazarında...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
    Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
  2. Florya'da idmana çıktı! Sürpriz golcü...
    Florya'da idmana çıktı! Sürpriz golcü...
  3. Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
    Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
  4. Diagne bombası! Yeni adresi...
    Diagne bombası! Yeni adresi...
  5. Son dakika! Mert Hakan...
    Son dakika! Mert Hakan...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berat Özdemir ilk antremanına çıktı

Berat Özdemir ilk antremanına çıktı

Son dakika | Fenerbahçe'den sert açıklama! Aytaç Kara, Mert Hakan...

Son dakika | Fenerbahçe'den sert açıklama! Aytaç Kara, Mert Hakan...

Zeki Çelik bombası! Roma'dan dev rakam...

Zeki Çelik bombası! Roma'dan dev rakam...

Son Dakika: Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek final eşleşmeleri...

Son Dakika: Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte çeyrek final eşleşmeleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet