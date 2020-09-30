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30.09.2020 - 14:27 | | İHA

Son dakika | FC Kopenhag'da hedef Zanka

Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.

Son dakika | FC Kopenhag'da hedef Zanka
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Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunun başında Huddersfield'dan katılan Mathias Zanka Jorgensen'e eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka basınında yer alan haberlere göre Kopenhag'ın bu sezon oluşturmak istediği güçlü kadrosunda Zanka'nın da yer alacağı ve önümüzdeki günlerde bu transferin resmiyet kazanacağı belirtildi. 30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında istenilen performansı gösterememesinin ardından devre arasında Düsseldorf'a kiralanmıştı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri dönen Zanka, sezon öncesi kamplarda sarı-lacivertli ekipte yer almış ve bu sezon Süper Lig'in ilk iki haftasında oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında forma giymişti.

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