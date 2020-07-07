Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | Feghouli ve Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi
07.07.2020 - 21:40 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | Feghouli ve Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Feghouli ile Serdar Aziz'in yanı sıra Süper Lig ve TFF 1. Lig'den birçok kulübü, futbolcu, yönetici ve görevliyi disiplin kuruluna gönderdi.

ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında rakibine tekme atarak oyundan ihraç edilen Feghouli kural dışı hareketi, Göztepe mücadelesinde kırmızı kart gören Serdar Aziz ise hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

Son dakika | Feghouli ve Serdar Aziz PFDKya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Arouna Kone'yi ise talimatlara ayırı hareketi nedeniyle disipline yolladı.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile yönetici Fikret Onur da sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Denizlispor Kulübü de saha olayları nedeniyle disipline verildi.

Kovid-19 önlemlerine uymayanlar PFDK'de

TFF Hukuk Müşavirliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uymayan birçok kişiyi PFDK'ye sevk etti.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yöneticisi Müslüm Özmen, Gençlerbirliği Kulübü idarecisi Emrah Atasoy, MKE Ankaragücü Kaleci Antrenörü Ümit Şahin, antrenörü Atila Gerin, görevlileri İlker Kıreker, Okan Elmas, BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcusu Murat Yıldırım, kaleci antrenörü İlker Avcıbay, görevlileri Yusuf Yılmaz ile Murat Alpay, Hes Kablo Kayserispor Kulübü yöneticileri Mustafa Tokgöz ile Süleyman Akın, antrenörü Gökhan Ünal, masörü Murat Karakaya, PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig'den 5 futbolcu disiplin kurulan sevk edildi

TFF 1. Lig'de mücadele eden 5 futbolcu, PFDK'ye gönderildi.

Adanasporlu futbolcu Canberk Dilaver, Bursasporlu futbolcu Tayfur Bingöl ile Hataysporlu futbolcular Aabid Rayane, Selim Ilgaz ve Alican Özfesli, PFDK'ye verildi.

Eskişehirspor, İstanbulspor ve Hatayspor kulüplerinin yanı sıra Hatayspor Kulübü görevlileri Murat Akyüz ve Seydi Gençoğlu, Mithat Baklacı, Mehmet Damar, Giresunspor Kulübü idarecisi Sinan Akgün, Altay masörü Uğur Baloğlu da farklı gerekçelerle disipline yollandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Jailson'dan çıldırtan hatalar! Büyük tepki...

 

    Murat Özen: "Nkoudou'nun kronik sakatlığı varsa neden transfer edildi?"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Feghouli ve Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi
      Son dakika | Feghouli ve Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi
    2. Emre Belözoğlu patladı: Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz
      Emre Belözoğlu patladı: Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz
    3. Rodrigues uzun süre sonra yedek kaldı
      Rodrigues uzun süre sonra yedek kaldı
    4. Jordan Taylor, Japonya'ya transfer oldu
      Jordan Taylor, Japonya'ya transfer oldu
    5. Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (CANLI)
      Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (CANLI)



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Gençlerbirliği'nde Nordfeldt şoku! Kale Ertaç'ın

    Son dakika | Gençlerbirliği'nde Nordfeldt şoku! Kale Ertaç'ın

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

    Barcelona Başkanı'ndan Messi açıklaması

    Barcelona Başkanı'ndan Messi açıklaması

    Galatasaray yönetimi, Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

    Galatasaray yönetimi, Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

    Sıradaki Haber