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04.06.2020 - 10:18 |

Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur transferini bitirdi

Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur transferini bitirdi
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Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, 17 yaşındaki genç forvet Barış Sungur'un transferinde mutlu sona ulaştı. 

Taraflar yaptıkları görüşmede prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Barış Sungur kimdir?
Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu. 2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.

Ali Koç, Bucaspor başkanıyla özel görüşmüştü
Başkan Ali Koç daha önce birkaç defa telefonda görüştüğü 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş'ı İstanbul'a davet etti. İki başkan dün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bir araya geldi. Barış için son olarak Beşiktaş devreye girmiş fakat Cihan Aktaş, Ali Koç'a "Sizinle sonuca ulaşmadan kimseyle görüşmeyeceğim" sözünü verdiği için gelen teklifleri beklemeye almıştı.

Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur transferini bitirdi

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