08.08.2020 - 19:37 |
Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur’u resmen açıkladı!
Fenerbahçe, 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe, 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağladığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzalanmıştır."
Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut