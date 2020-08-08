Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur’u resmen açıkladı!
08.08.2020 - 19:37 |

Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur’u resmen açıkladı!

Fenerbahçe, 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağladığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur’u resmen açıkladı!
ABONE OL

Fenerbahçe, 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağladığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor’da forma giyen Barış Sungur’u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzalanmıştır."

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut

    Gabriel Jesus'un 2019-20 sezonu Premier Lig'de attığı goller
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Barcelona Napoli maçı ne zaman saat kaçta ? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
      Barcelona Napoli maçı ne zaman saat kaçta ? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
    2. Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur’u resmen açıkladı!
      Son dakika | Fenerbahçe, Barış Sungur’u resmen açıkladı!
    3. Son dakika | Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı!
      Son dakika | Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'ı açıkladı!
    4. Galatasaray transfer haberleri | İtalyan ekibinden Belhanda'ya teklif!
      Galatasaray transfer haberleri | İtalyan ekibinden Belhanda'ya teklif!
    5. Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı!
      Burak Yılmaz, Lille'de ilk maçına çıktı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Büyük Britanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın!

    Büyük Britanya'da pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın!

    Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!

    Beşiktaş transfer haberleri | Necip Uysal ile 3 yıllığına anlaşıldı!

    Yayıncı kuruluştan Melih Şendil açıklaması

    Yayıncı kuruluştan Melih Şendil açıklaması

    Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışta 2. oldu!

    Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışta 2. oldu!

    Sıradaki Haber