31.01.2021 - 19:59 |
Son dakika - Fenerbahçe, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci için anlaştı!
Fenerbahçe, transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci için 2024 yılına kadar anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirdi.
Fenerbahçe İrfan Can'ın kulübü Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. 3.5 senelik sözleşme sağlandı.
Öte yandan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun çağırması üzerine Başakşehir kulüp binasına geldi. İrfan Can Kahveci de Başakşehir kulüp binasında bulunuyor.
Detaylar birazdan...