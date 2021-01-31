Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Son dakika - Fenerbahçe, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci için anlaştı!
31.01.2021 - 19:59 |

Son dakika - Fenerbahçe, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci için anlaştı!

Fenerbahçe, transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci için 2024 yılına kadar anlaşma sağladı.

Son dakika - Fenerbahçe, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci için anlaştı!
ABONE OL

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirdi.

Fenerbahçe İrfan Can'ın kulübü Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. 3.5 senelik sözleşme sağlandı.

Öte yandan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun çağırması üzerine Başakşehir kulüp binasına geldi. İrfan Can Kahveci de Başakşehir kulüp binasında bulunuyor.

Detaylar birazdan...

Son dakika - Fenerbahçe, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci için anlaştı

 

Semih Tokatlı: “Haklı bir galibiyet aldık”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü
    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü
  2. F.Bahçe'ye transfer şoku!
    F.Bahçe'ye transfer şoku!
  3. Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
    Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
  4. Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
    Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
  5. Fenerbahçe, İrfan Can transferini bitirdi!
    Fenerbahçe, İrfan Can transferini bitirdi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Beşiktaş, Jeremain Lens'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Son dakika - Beşiktaş, Jeremain Lens'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...

Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...

Son dakika - Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...

Son dakika - Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet