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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için tarih verdi!
28.07.2020 - 18:43 |

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için tarih verdi!

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe başkanı yeni teknik direktör için tarih verdi.

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için tarih verdi!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Toplantıyal ilgili Koç, "4-5 ayrı önemli konuda müşterek bir pozisyon belirledik. Bunu çok önemsiyorum. Umarım ilerleyen dönemde de bu gibi kararlar alabilecek olgunluğu, akıllı davranışı gösterebiliriz." dedi.

"Yabancı oyuncu için yeni karar 2021-22 sezonunda uygulansın"
Sezonun başlamasına, transfer döneminin başlamasına kısa süre kala, kulüplerle doğru dürüst istişare yapılmadan yabancı oyuncu için karar alınması bazı kulüpleri sıkıntıya sokuyor. Fenerbahçe olarak biz daha rahatız ama bu dönem, dayanışma dönemi. Yabancı oyuncu için yeni karar 2021-22 sezonunda uygulansın, altına tüm kulüpler imza atsın. Oldu bittiye gelince ekonomik olarak da etkisi var. Gidecek, gelecek, transfer edeceğini oyuncularda pazarlık gücü azalıyor.

Teknik direktör sorusuyla ilgili olarak Başkan Koç, "Sezon yeni bitti. Kupa maçı var. Bayram sonrasında ayın 4-5'inde her şeyi açıklayacağız. Camiamızın biraz daha sabretmesini rica ederim." yanıtını verdi

Son dakika | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör için tarih verdi

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