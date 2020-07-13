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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ile anlaştığını açıkladı!
13.07.2020 - 19:03 |

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ile anlaştığını açıkladı!

Fenerbahçe Beko, Alman kısa forvet Danilo Barthel ile anlaştığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ile anlaştığını açıkladı!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Alman oyuncu Danilo Barthel'i transfer ettiğini duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son olarak Bayern Münih'te forma giyen Alman uzun forvet Danilo Barthel ile iki yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

24 Ekim 1991'de Almanya'nın Heidelberg kentinde dünyaya gelen 2,08 metre boyundaki Danilo Barthel, 2014, 2015 ve 2016'da Almanya Ligi All Star kadrolarında kendisine yer buldu. Uzun forvet, 2016'da Skyliners ile FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı. 

 

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ile anlaştığını açıkladı

"Çok heyecanlıyım" 

Transferinin duyurulmasının ardından bir açıklama yapan Barthel, "Fenerbahçe Beko'ya geldiğim için çok heyecanlıyım. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki atmosferin harika ve benzersiz olduğunu biliyorum. Bu ekibin bir parçası olmak için sabırsızlanıyor ve hep birlikte başarılı bir sezon geçirebilmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

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