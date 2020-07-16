Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı
16.07.2020 - 11:48 |

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko'da transferler hız kesmeden devam ediyor. Sarı Lacivertliler, Real Betis'te forma giyen A Milli basketbolcu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı
ABONE OL

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yaz sezonundaki 6. transferini de tamamlıyor.

İlk olarak S Sport’tan Deniz Aksoy’un bildirdiği ve Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre Sarı-Lacivertliler, eski oyuncusu Kenan Sipahi‘yle anlaşmaya vardı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahiyi kadrosuna kattı

1995 doğumlu Türk oyun kurucu, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe‘nin formasını terletmişti. 2014-15 sezonunda EuroLeague’de Final Four oynayan takımın da bir parçası olan Kenan, henüz 19 yaşındayken Maccabi Tel Aviv‘e karşı oynanan playoff serisinin 3. maçının son saniyelerinde Jeremy Pargo’ya karşı yaptığı savunmayla dikkatleri üzerine çekmişti.

Pınar Karşıyaka’daki sezonuyla beraber 3 yıllık bir EuroLeague deneyimi bulunan Kenan Sipahi’nin turnuvada çıktığı 47 maçta 2.8 sayı – 0.9 ribaund – 1.4 asist gibi ortalamaları mevcut.

Ülkemizde son olarak Beşiktaş Sompo Sigorta formasıyla boy gösteren deneyimli oyuncu İspanya Ligi’nde Coosur Real Betis’te basketbol yaşamına devam ediyordu.

Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi ile birlikte 6. transferini tamamlamış oldu. Fenerbahçe daha önce Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Johnathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown'ı kadrosuna katmıştı.

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

    Ederson'un Lyon'daki en iyi 5 golü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Göztepe'de gözden düştüler
      Göztepe'de gözden düştüler
    2. Son dakika | Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı
      Son dakika | Fenerbahçe Beko, Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı
    3. Trabzonspor CAS kararı açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
      Trabzonspor CAS kararı açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
    4. Son dakika haberler - İtalyanlar duyurdu: Lazio, Sörloth'un peşinde
      Son dakika haberler - İtalyanlar duyurdu: Lazio, Sörloth'un peşinde
    5. Başakşehir'de 23 futbolcu Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna yakın
      Başakşehir'de 23 futbolcu Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna yakın



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - İşte Aziz Yıldırım'ın mahkemede yaptığı konuşma

    Son dakika - İşte Aziz Yıldırım'ın mahkemede yaptığı konuşma

    Halkbank, Fatih Eren'i transfer etti

    Halkbank, Fatih Eren'i transfer etti 

    Jürgen Klopp, kaçan puan rekorunu önemsemiyor

    Jürgen Klopp, kaçan puan rekorunu önemsemiyor

    Galatasaray'dan Volkan Babacan hamlesi

    Galatasaray'dan Volkan Babacan hamlesi

    Sıradaki Haber