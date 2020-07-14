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14.07.2020 - 15:08 | | Eurohoops

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown transferini resmen açıkladı

Barthel, Hamilton, Ulavonas ve Pierre'i transfer eden sarı-lacivertli kulüp, Kızılyıldız'da forma giyen oyun kurucu Lorenzo Brown ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Kızılyıldız’da geçiren Birleşik Amerikalı guard Lorenzo Brown (1.96, 1990) ile bir yıllık anlaşmaya vardı.
 
26 Ağustos 1990 tarihinde Roswell, Georgia’da dünyaya gelen Lorenzo Brown, kolej kariyerinde  North Carolina State forması giydi. Brown, üç sezonun ardından NBA seçmelerine katılma kararı aldı ve 2013 yazında Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 52. sıradan seçildi. Brown, kolej kariyeri boyunca 11.6 sayı, 4.2 ribaund, 5.8 asist istatistikleri tutturdu.

Son dakika | Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown transferini resmen açıkladı

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Lorenzo Brown’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.

4 transfer açıklanmıştı

Fenerbahçe Beko daha önce Danilo Barthel, Johnny Hamilton, Edgaras Ulavonas ve Dyshawn Pierre'in transferlerini açıklamıştı.

 

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Son dakika | Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown transferini resmen açıkladı

 

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