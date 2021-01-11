Son dakika - Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe, erkek basketbol takımında bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır."

Detaylar birazdan...