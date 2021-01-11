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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
11.01.2021 - 22:49 |

Son dakika - Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe, erkek basketbol takımında bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Fenerbahçe, erkek basketbol takımında bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır."

Detaylar birazdan...

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