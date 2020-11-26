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26.11.2020 - 10:47 |

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Alex Perez sakatlandı

Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz hafta Bahçeşehir Üniversitesi'nden transfer ettiği yeni transfer Alex Perez sakatlandı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Alex Perez sakatlandı
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İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Yeni transferimiz Alex Perez, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanımızda sakatlık yaşayarak antrenmanımızı yarıda bırakmak zorunda kalmıştır.
 
Takım Doktorumuz Ahmet Kulduk’un oyuncumuzun sağlık durumuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:
 
Sporcumuz, 25 Kasım Çarşamba günü (dün) yapılan takım idmanında sol baldır sakatlığı yaşamıştır. Oyuncumuzun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ında gastrocnemius evre bir yaralanması tespit edilmiştir. Tedavi süreci başlatılan Alex Perez’in takım idmanlarına dahil olma süresinin yaklaşık iki hafta olmasını öngörüyoruz.

Son dakika | Fenerbahçe Bekoda Alex Perez sakatlandı

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