22.10.2020 - 21:59 |
Son dakika - Fenerbahçe Beko'da başantreönr Igor Kokoskov oyundan ihraç edildi!
Turkish Airlines EuroLeague'de deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da başantreönr Igor Kokoskov oyundan ihraç edildi.
Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko Başantreönrü Igor Kokoskov oyundan ihraç edildi.
Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'de deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştığı mücadelede hakemlere yönelik itirazı sebebiyle ikinci çeyrekte iki teknik faul alan Fenerbahçe'nin koçu Igor Kokoskov, ikinci çeyreğin bitimine 3:37 kala diskalifiye edildi