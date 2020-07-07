Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı
07.07.2020 - 17:21 |

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'dan ayrılık rüzgarı sürüyor. Sarı lacivertli ekip Egehan Arna ile yollarını ayırdığını açıkladı...

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı
ABONE OL

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımıza, altyapımızdan yetişen bir oyuncu olarak uzun yıllar hizmet eden ve bu süreçte yaşanılan birçok başarıda katkısı bulunan Egehan Arna ile yollarımız ayrılmıştır.

Son dakika | Fenerbahçe Bekoda Egehan Arna ile yollar ayrıldı
Egehan Arna, formamızı giydiği süreçte takımımıza önemli katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda, altyapılarımızda yer alan genç sporcularımız için A Takım formasına giden yolda güzel bir örnek teşkil etmiştir.

Egehan Arna’ya, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Murat Özen: "Nkoudou'nun kronik sakatlığı varsa neden transfer edildi?"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı
    Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Egehan Arna ile yollar ayrıldı
  2. Milan-Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? Seri A'da dev mücadele...
    Milan-Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda? Seri A'da dev mücadele...
  3. Son dakika | UEFA kural değişikliklerini açıkladı
    Son dakika | UEFA kural değişikliklerini açıkladı
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
    Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
  5. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11...
    Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte Fenerbahçe'nin ilk 11...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı

Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı

Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız"

Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız"

Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız

Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

Sıradaki Haber