Son dakika | Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Alba Berlin kadrosunda yer almadı

Ümit Avcı - Skorer Özel

THY Euroleague’de 22. Hafta mücadelesinde Alba Berlin’e Almanya’da konuk olmak için dün bu ülkeye hareket eden Fenerbahçe Beko kafilesinde takım kaptanı Melih Mahmutoğlu yer almadı.

Başarılı oyuncunun herhangi bir sakatlığı ya da hastalığının bulunmadığı, antrenör kararıyla kadroya dahil edilmediği öğrenildi. Yaz döneminde A Milli Basketbol Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunun en başarılı isimlerinden birisi olarak dikkat çeken ve sarı-lacivertli formayla da sezona iyi bir giriş yapan Melih, Euroleague’de 6.8 sayı ortalamasıyla oynarken, yüzde 51.7’lik üç sayı isabetiyle bu kategoride Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin’in ardından 2. Sırada bulunuyordu.

Ligde de 12.3 sayı ortalamasıyla sarı-lacivertli ekibin en skorer ismi olarak gözüken 29 yaşındaki şutör, geçtiğimiz hafta düzenlenen All Star organizasyonunda da üç sayı yarışmasını kazanmış, bu başarıyı üç kez yaşayan ilk oyuncu unvanını almıştı.

Fenerbahçe Beko’da sakat oyuncuların düzelmesi ve yapılan takviyerin ardından süresi azalmaya başlayan ve geçtiğimiz hafta Milano karşısında hiç süre alamayan Melih ile Obradovic’in kararının bir maçlık mı yoksa uzun vadeli mi olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

BARCELONA, KOBE'Yİ BÖYLE ANDI