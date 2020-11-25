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25.11.2020 - 11:52 |

Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'de 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu
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Süper Lig'de 10. hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak. Numanoğlu, Süper Lig'de şimdiye kadar 8 maçta görev yaptı.

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:

27 KASIM CUMA
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 KASIM CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 KASIM PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 KASIM PAZARTESİ
19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

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Son dakika | Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

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