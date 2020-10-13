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13.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı

Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı
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Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı. Üç kulübün de zarar ettiği ortaya çıktı. 1 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 arasındaki bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildiren Beşiktaş 40 milyon, Galatasaray 39.5 milyon, Fenerbahçe ise 30 milyon lira zarar etti.

Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı

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