Son dakika | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray zarar yazdı

Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı. Üç kulübün de zarar ettiği ortaya çıktı. 1 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 arasındaki bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildiren Beşiktaş 40 milyon, Galatasaray 39.5 milyon, Fenerbahçe ise 30 milyon lira zarar etti.

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta!