Son dakika - Fenerbahçe cephesinden Mert Hakan açıklaması!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu.

İlk yarıda Pelkas'ın attığı gol sonrası Mert Hakan'ın saha içinde teknik direktör Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu ile diyaloğu girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Gol sonrasında yaşanan sevinç sonrası tribündekilerin Mert Hakan'a sadece motive edici sözlerde bulunulduğunun altı çizildi. Söz konusu iddia yalanlandı.