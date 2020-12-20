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20.12.2020 - 19:36 |

Son dakika - Fenerbahçe cephesinden Mert Hakan açıklaması!

Süper Lig'de Gaziantep'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe cephesinden Mert Hakan iddialarına cevap geldi.

Son dakika - Fenerbahçe cephesinden Mert Hakan açıklaması!
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Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu.

İlk yarıda Pelkas'ın attığı gol sonrası Mert Hakan'ın saha içinde teknik direktör Erol Bulut yerine Emre Belözoğlu ile diyaloğu girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi.

Gol sonrasında yaşanan sevinç sonrası tribündekilerin Mert Hakan'a sadece motive edici sözlerde bulunulduğunun altı çizildi. Söz konusu iddia yalanlandı.

Son dakika - Fenerbahçe cephesinden Mert Hakan açıklaması

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