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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı!
05.08.2020 - 18:36 |

Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı!

Son dakika haberine göre... Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdiğini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, 45 yaşındaki Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe Erol Bulut ile anlaştığını resmen açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, 45 yaşındaki Erol Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

25 yıl önce Çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995/96 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak camiamıza geri dönüyor. 

1995/99 yılları arasında 4 sezon boyunca Kulübümüze hizmet eden, formamızla çıktığı 136 maçta 11 gol atan ve Fenerbahçe hikayesinin ardından kariyerine başka takımlarda devam ederek futbolu bıraktıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine adım atan Erol Bulut, Çubuklu’ya Teknik Direktörümüz olarak yeniden merhaba diyor. 

Yuvana hoş geldin Erol Bulut. 

Fenerbahçe Ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam. 

Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulutu resmen açıkladı

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