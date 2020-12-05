Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe, Galatasaray'ın gerisinde kaldı!
05.12.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe, Galatasaray'ın gerisinde kaldı!

Süper Lig’de 10. hafta sonunda en skorer takım olan Fenerbahçe, savunmada ise kötü bir tablo çiziyor

Son dakika - Fenerbahçe, Galatasaray'ın gerisinde kaldı!
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertliler, 20 golle rakiplerinden daha iyi olsa da defansif anlamda istediği görüntüye ulaşamıyor. Son 7 maçtır kalesini kapatamayan Erol Bulut’un takımı maç başına 1.3 gol yeme ortalamasıyla şu an ilk 2’de yer alan Alanyaspor ve Galatasaray’ın gerisinde duruyor.

Fenerbahçe’de Süper Lig’deki 10 haftalık periyotta gol yollarında başarılı bir grafik çizilse de defansif anlamda istenen seviyeye ulaşılamadı. Sarı-lacivertliler 10 maçta rakip filelere 20 gol bıraktı ve maçına 2 gol atma ortalaması yakaladı.
Hatay, Galatasaray ve Konyaspor maçlarını gol atamadan geçmesine karşın Erol Bulut’un ekibi Süper Lig’in en skorer takımı oldu. Bir maçı eksik lig lideri Alanyaspor da 19 golle bu alanda 2. sırada duruyor. 2. sıradaki Galatasaray ise 10 haftada 16 gol kaydetti. Hücum anlamında belli bir çizgiye çıkan Fenerbahçe, defansif anlamda ise sınıfta kaldı. 10 haftada 13 gol yiyen sarı-lacivertliler, ilk 2’de bulunan rakipleri Alanyaspor ve Galatasaray’ın gerisinde bulunuyor.
Fenerbahçe maç başına 1.3 gol yeme oranıyla hemen hemen her maçta gol yemiş oldu. Sarı-lacivertliler yalnızca Hatay ve Galatasaray maçlarında kalesini kapatabildi.
Son 7 haftada ise her maç gol yiyen Erol Bulut’un öğrencileri, bu süreçte kalesinde 12 gol gördü. Bu 7 maçlık süreç içerisinde 2 kez yenilen Fenerbahçe, Konyaspor’a 2-0 ve Beşiktaş’a 4-3’le boyun eğdi. Lider Alanyaspor, 9 maçta sadece 3 gol yerken, 0.3’lük bir gol yeme ortalaması tutturdu. Muslera’sız Galatasaray’da 10 maçta 7 gol yedi ve 0.7’lik ortalamayla Fenerbahçe’den daha iyi oldu.

Son dakika - Fenerbahçe, Galatasarayın gerisinde kaldı

Tandem farkı
Süper Lig’de 10 haftalık süreçte Fenerbahçe, düzenli bir tandem kuramadı. İlk haftadan itibaren Zanka-Serdar, Zanka-Lemos, Lemos-Tisserand, Serdar-Tisserand gibi 4 farklı tandem uygulandı.
Kaleci Altay Bayındır 10 maçın tamamında yer alıp, 900 dakikayla takımının ve ligin en fazla süre alan ismi oldu. Savunmadaki uyumsuzluk genç kaleciyi de etkiledi.
Ayrıca lider Alanyaspor 9 lig maçında Caulker-Tzavellas tandemlerini uyguladı ve kaleci Marafona ile fark yarattı. Galatasaray’da da Marcao-Luyindama ikilisine sadece yıllardır takımda olan Donk katıldı. Muslera’sız Galatasaray, 10 haftada kalede 7 kez Fatih Öztürk’ü, 3 kez de Okan Kocuk’u kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Türk kulüplerine şok! UEFA resmen açıkladı...

Ozan Tufan'ın Dalgalı Kariyeri

    Stjepan Tomas: "Karagümrük maçıyla eski tempomuzu yakalayacağız"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Terim'den Diagne'ye sert uyarı!
      Terim'den Diagne'ye sert uyarı!
    2. ‘Devamı gelecek’
      ‘Devamı gelecek’
    3. Taylan Antalyalı müjdesi! Muhtemel 11...
      Taylan Antalyalı müjdesi! Muhtemel 11...
    4. F.Bahçe, G.Saray'ın gerisinde kaldı!
      F.Bahçe, G.Saray'ın gerisinde kaldı!
    5. Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması!
      Hasan Şaş'tan Survivor açıklaması!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto'dan "modernleştirilmiş Tokyo 2020" vurgusu

    Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto'dan "modernleştirilmiş Tokyo 2020" vurgusu

    Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...

    Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...

    Son dakika - Dusko Tosic İstanbul'da! Süper Lig'e dönüyor...

    Son dakika - Dusko Tosic İstanbul'da! Süper Lig'e dönüyor...

    Son dakika - Bernanrd Mensah: "Deniz kenarında Türk çayı içeceğiz"

    Son dakika - Bernanrd Mensah: "Deniz kenarında Türk çayı içeceğiz"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet