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04.08.2020 - 18:10 | | DHA

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda anlaştığı Erol Bulut, İstanbul'a geldi. Erol Bulut, eşinin uçakta rahatsızlanmasının ardından havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Bulut , Fenerbahçe sorusuna, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

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Fenerbahçenin teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldi.

EŞİ RAHATSIZLANDI
Sezon sonu Almanyada ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanına gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Muhabirin 'Hocam hoş geldiniz, bir şey söylemek ister misiniz?' şeklindeki sorusuna Bulut; 'Şu an konuşacak durumda değilim arkadaşlar, görüyorsunuz...' diye yanıt verdi. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulutun eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

F.BAHÇE CEVABI
Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili Demirören Haber Ajansına (DHA) yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını resmen açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut İstanbula geldi

Erol Bulut İstanbul'da
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