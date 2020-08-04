Son dakika Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut İstanbul'a geldi!

Fenerbahçenin teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdürdüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldi.

EŞİ RAHATSIZLANDI

Sezon sonu Almanyada ailesiyle tatil yapan ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanına gelen Erol Bulut, eşinin uçakta tansiyonunun düşmesinden dolayı havalimanı ilk yardım bölümüne geçti. Muhabirin 'Hocam hoş geldiniz, bir şey söylemek ister misiniz?' şeklindeki sorusuna Bulut; 'Şu an konuşacak durumda değilim arkadaşlar, görüyorsunuz...' diye yanıt verdi. Burada gerekli muayenesi yapılan Erol Bulutun eşinin herhangi bir sağlık sorunu olmamasından dolayı alandan ayrıldı.

F.BAHÇE CEVABI

Bulut, Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü görevi ile ilgili Demirören Haber Ajansına (DHA) yaptığı açıklamada, "Teşekkürler, zaten birkaç güne açıklama yapılacak. Şu anda bir şey söylemeye gerek yok" dedi.

Erol Bulut, Alanyaspor'dan ayrıldığını resmen açıklamıştı.