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18.09.2020 - 14:11 |

Son dakika | Fenerbahçe, Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Jailson'un Dalian Pro kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Son dakika | Fenerbahçe, Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi
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İşte KAP'a yapılan açıklama;

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Brezilyalı orta saha oyuncunun Çin ekibine 5 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddia edilmişti.

Bu sezon takımdan ayrılanlar isimler ise şu şekilde; Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan.

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Son dakika | Fenerbahçe, Jailson ayrılığını KAPa bildirdi

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