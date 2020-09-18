18.09.2020 - 14:11 |
Son dakika | Fenerbahçe, Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Jailson'un Dalian Pro kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama;
Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Brezilyalı orta saha oyuncunun Çin ekibine 5 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddia edilmişti.
Bu sezon takımdan ayrılanlar isimler ise şu şekilde; Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan.