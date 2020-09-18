Son dakika | Fenerbahçe, Jailson ayrılığını KAP'a bildirdi

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Brezilyalı orta saha oyuncunun Çin ekibine 5 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddia edilmişti.

Bu sezon takımdan ayrılanlar isimler ise şu şekilde; Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Erten Ersu, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan.