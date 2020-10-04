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04.10.2020 - 21:48 |

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ile prensipte anlaştığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin transferini açıkladı!
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Fenerbahçe Kulübü, Basel forması giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübünde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbula gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademinin transferini açıkladı

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