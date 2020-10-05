Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kemal Ademi'nin ilk sözleri "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." oldu.

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Boy göndermesi

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