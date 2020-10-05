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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi resmen açıkladı!
05.10.2020 - 18:18 |

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi resmen açıkladı!
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Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kemal Ademi'nin ilk sözleri "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." oldu.

Detaylar birazdan...

Boy göndermesi
Fenerbahçe Süper Lig'in en uzun forveti Kemal Ademi'nin transferini Instagram'da böyle duyurdu...

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi resmen açıkladı

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi’yi resmen açıkladı

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