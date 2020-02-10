Son dakika | FenerbahÃ§e - KÄ±rklarelispor maÃ§Ä± ertelenebilir

Son dakika | Fenerbahçe - KÄ±rklarelispor maçÄ± ertelenebilir
GMG KÄ±rklarelispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Volkan Can, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki maÃ§ iÃ§in gittikleri Trabzon'da, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle uÃ§aklarÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini belirterek, "EÄŸer uÃ§ak kalkamazsa Ä°stanbul'a gelemeyeceÄŸiz. TFF'ye durumu bildirdik. UÃ§ak kalkmazsa yarÄ±nki FenerbahÃ§e maÃ§Ä±mÄ±z ertelenebilir." dedi.Â
Can, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, HekimoÄŸlu Trabzon karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle uÃ§uÅŸlarÄ±n iptal edildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ligin 22. haftasÄ±nda 8 Åžubat'ta oynamalarÄ± gereken HekimoÄŸlu Trabzon maÃ§Ä±nÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiÄŸini anÄ±msatan Can, Trabzon'da havalimanÄ±nda bekleyiÅŸlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktararak, "Trabzon'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kaldÄ±k. UÃ§aklar sÃ¼rekli ertelendi. Saat 16.10'daki uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z 18.00'e ertelendi. EÄŸer uÃ§ak kalkamazsa Ä°stanbul'a gelemeyeceÄŸiz. TFF'ye durumu bildirdik. UÃ§ak kalkmazsa yarÄ±nki FenerbahÃ§e maÃ§Ä±mÄ±z ertelenebilir. FutbolcularÄ±mÄ±z yorgunluk olacak diye otobÃ¼sle dÃ¶nmeyi kabul etmediler." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Volkan Can, Ä°stanbul'a dÃ¶nmeyi ve FenerbahÃ§e karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na Ã§Ä±kmak istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
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