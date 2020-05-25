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25.05.2020 - 22:00 | | AA

Son dakika | Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre tüm sonuçlar negatif çıktı. Öte yandan Fenerbahçe, TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kamp yapacağını duyurdu

Son dakika | Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı. 

Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.

Son dakika | Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

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