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17.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitirdi! Özel uçakla geliyor...

Fenerbahçe’nin rüyası resmen gerçekleşti. Dünyanın en büyük futbol yıldızlarından Mesut Özil’in, çocukluk aşkı sarı-lacivertli takıma transferi bitti. Arsenal ile sözleşmesini feshetmek için anlaşan 32 yaşındaki oyuncu rotasını Kadıköy’e çevirdi.

Son dakika - Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitirdi! Özel uçakla geliyor...
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CELAL UMUT EREN

Hayaldi gerçek oldu
Fenerbahçe’de büyük bir rüya gerçeğe dönüştü. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil resmen Fenerbahçeli oldu. Ocak ayının ilk haftasında hızlanan girişimler dün itibariyle neticelendi. Alacaklarında indirim yapmayı kabul eden Mesut Özil, Arsenal ile sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya vardı. Bonservisini alma hakkı kazanan Özil, serbest oyuncu statüsünde sarı-lacivertlilere katılıyor, İstanbul için yola çıkıyor.

3.5 yıllık sözleşme
Çocukluğundan itibaren koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Mesut Özil, kariyerinin en önemli anlarından birini yaşıyor, sarı-lacivertli formayı giymek için artık gün sayıyor. 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe’nin 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yıllık 5 milyon euroluk bir anlaşma yapması beklenen Mesut Özil artık rotasını “İstanbul’da en sevdiğim semt” dediği Kadıköy’e çevirdi ve dev transfer imzaya kaldı.

‘Gel gündüzle gece olalım’
Artık tüm dünyanın konuştuğu Mesut Özil-Fenerbahçe transferinde heyecan doruğa çıktı. Dün akşam saat 19.07’de Fenerbahçe’den ‘Gel gündüzle gece olalım’ mesajı atılarak ilk heyecan ateşi yakıldı. Ama esas heyecan dalgası Mesut Özil’in mesajıyla geldi. Ünlü yıldız, Fenerbahçe’nin mesajını paylaşıp, sarı-lacivert kalpler ekledi, zamanı gösteren kum saati ekledi. Bu mesaj başta Türkiye ve İngiltere olmak üzere tüm dünyada çok büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli yöneticiler de arka arkaya paylaşımlarla taraftarlara kutlama mesajı yazdı.

Son dakika - Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitirdi Özel uçakla geliyor...

Özel uçakla imzaya geliyor
Mesut Özil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un özel uçağıyla 48 saat içinde İstanbul’a gelecek. Uçuş planlamasının bugün tamamlanması bekleniyor. Mesut’un eşi Amine Gülşe ile beraber İstanbul’da Çamlıca’da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

Etkileşim rekorları
Twitter üzerinden sarı-lacivertli kalplerle Fenerbahçe’nin mesajını paylaşan Mesut Özil’e büyük ilgi vardı. Yıldız futbolcunun Twitter mesajı 30 dakika içinde 280 bin beğeniye ulaştı, 30 bin retweet aldı.

 

Son dakika - Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitirdi Özel uçakla geliyor...

Müze gibi bir kariyer
600 maç
105 gol,
216 asist
1 Dünya Kupası
1 La Liga
4 FA Cup
1 İspanya Kral Kupası
1 Almanya Kupası
2 FA Community Shield
1 İspanya Süper Kupa

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