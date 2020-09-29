29.09.2020 - 21:06 |
Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!
Transferde son dakika.. Fenerbahçe, Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensipte anlaştı.
Fenerbahçe, Michael Frey'in 1 yıllığına Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını açıkladı.
"İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz."
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