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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!
29.09.2020 - 21:06 |

Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!

Transferde son dakika.. Fenerbahçe, Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensipte anlaştı.

Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı!
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Fenerbahçe, Michael Frey'in 1 yıllığına Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını açıkladı.

"İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz."

Son dakika | Fenerbahçe Michael Freyi Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiraladı

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