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09.06.2020 - 17:40 |

Son dakika | Fenerbahçe Opet iki transfer birden açıkladı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Bianka Busa ve Cansu Çetin'i kadrosuna kattığı resmi siteden açıkladı...

Son dakika | Fenerbahçe Opet iki transfer birden açıkladı
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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Sezon yapılanması kapsamında çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni isimleri renklerimize kattı.

Yeni sezonda, geride bıraktığımız yıl Volei Alba Blaj’te forma giyen 1994 doğumlu genç Smaçör Bianka Busa ve 1993 doğumlu Smaçör Cansu Çetin, Fenerbahçe’mizin formasını giyecekler.

Bianka Busa ve Cansu Çetin’e kulübümüze hoş geldiniz diyor; sporcularımıza başarılar diliyoruz. Ayrıca bu sezon altyapımızdan yetişen genç sporcularımıza daha fazla forma şansı verme kararıyla adımlar atan Takımımız, bu bağlamda da çalışmalarını tamamlamıştır.

Altyapımızda yetişen; 2002 doğumlu Pasör Lila Şengün ve 2002 doğumlu Libero Gülce Güçtekin ile 2. Lig Kadın Takımımızda Pasör mevkiinde görev yapan 2002 doğumlu Hilal Kocakara da A Takım kadromuzda yer alacaklardır.

Fenerbahçemizin hedefleri doğrultusunda mücadele edecek tüm sporcularımıza sonsuz başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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