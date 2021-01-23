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23.01.2021 - 21:03 | | AA

Son dakika - Fenerbahçe Osayi-Samuel'i resmen açıkladı! Ocak ayında geliyor

Fenerbahçe, gelecek sezon için anlaşmaya vardığı Osayi-Samuel'in Ocak ayında gelmesi için kulübü QPR ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Son dakika - Fenerbahçe Osayi-Samuel'i resmen açıkladı! Ocak ayında geliyor
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Fenerbahçe Kulübü, Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması konusunda İngiltere Championship ekibi Queens Park Rangers ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Bright Osayi-Samuel'in İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 4,5 sezonluk sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Son dakika - Fenerbahçe Osayi-Samueli resmen açıkladı Ocak ayında geliyor

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