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21.09.2020 - 22:12 | | Fanatik

Son dakika - Fenerbahçe, Samatta transferini bitiriyor

İtalyan medyasında göre Fenerbahçe, Aston Villa'nın forveti Mbwana Samatta'yı transfer ediyor.

Son dakika - Fenerbahçe, Samatta transferini bitiriyor
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Fenerbahçe, Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet bölgesi için transfer çalışmalarını hızlandırmıştı.

Aston Villa'da forma giyen Mbawana Samatta'yı gündemine alan Fenerbahçe için bu transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kiralık olarak geliyor

İtalya basınından Nicolo Schira'ya göre Mbwana Samatta, Aston Villa'dan ayrılıyor. İngiliz kulüp Samatta'nın Fenerbahçe'ye kiralık olarak transferi için görüşüyor.

2020 yılında Genk'ten Aston Villa'ya 10.5 milyon euroya transfer olan Samatta, Premier Lig'de forma giydiği 14 maçta 1 gol atabildi.

Son dakika - Fenerbahçe, Samatta transferini bitiriyor

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