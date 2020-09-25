Son dakika - Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı ilk senesi kiralık olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa'ya 6 milyon Euro ve sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin Euro bonus bedeli ödeneceği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten deneyimli futbolcunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Kulübümüz, İngiltere’nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı’nın kaptanı Mbwana Samatta’yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır.



Samatta’ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz.'

MALİYETİ: 6 MİLYON EURO + 750 BİN EURO

Sarı-lacivertli kulüp Samatta'nın transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi. Açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

'Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız'

Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan ilk yılı kiralık olmak üzere 4 seneliğine renklerine bağladığı Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" diye konuştu.