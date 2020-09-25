Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi!
25.09.2020 - 10:06 |

Son dakika - Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe yeni transferi Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp Samatta için ödenecek bonservis bedelini ve transfer detaylarını da açıkladı.

ABONE OL

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı ilk senesi kiralık olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu için İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa'ya 6 milyon Euro ve sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin Euro bonus bedeli ödeneceği kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten deneyimli futbolcunun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Kulübümüz, İngiltere’nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı’nın kaptanı Mbwana Samatta’yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır.

Samatta’ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz.'

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, Samatta transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor!

MALİYETİ: 6 MİLYON EURO + 750 BİN EURO

Sarı-lacivertli kulüp Samatta'nın transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi. Açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

'Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız'
Sarı-lacivertlilerin Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan ilk yılı kiralık olmak üzere 4 seneliğine renklerine bağladığı Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Spor yazarları Galatasaray - Hajduk Split maçını değerlendirdi!

Son dakika - Fenerbahçe Samattayı KAPa bildirdi

    Transfer | Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak
      Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak
    2. Son dakika | Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca ve Elneny açıklaması
      Son dakika | Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca ve Elneny açıklaması
    3. Nadal, Federer'i yakalamak için Fransa "toprak"larında
      Nadal, Federer'i yakalamak için Fransa "toprak"larında
    4. Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den para almadan çalışıyor!
      Fenerbahçe haberleri | Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den para almadan çalışıyor!
    5. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar
      Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

    Beşiktaş ile Konyaspor 39. maça çıkıyor

    Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da

    Gurbetçi sol bek Burak Yılmaz Turgutluspor'da

    Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi

    Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Marcelo Saracchi müjdesi

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı!

    Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır kararı!

    Sıradaki Haber