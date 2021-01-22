Son dakika | Fenerbahçe Samuel için anlaşma sağladı! Ocak ayında geliyor...

Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek Osayi-Samuel için sezon sonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

A Spor'un ahberine göre; Sarı-lacivertli takım, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Queens Park Rangers (QPR) ile müzakerelerini sürdürdü ve oyuncunun devre arasında takıma katılması için anlaşma sağladı.