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07.08.2020 - 21:05 |

Son dakika | Fenerbahçe sponsorluk için Acıbadem ile anlaştı!

Fenerbahçe kulübü sponsorluk için Acıbadem ile anlaştığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe sponsorluk için Acıbadem ile anlaştı!
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Fenerbahçe kulübü sponsorluk için Acıbadem ile anlaştığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüzün yeni sağlık sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu olmuştur.
 
Yapılan anlaşma kapsamında; Futbol, Basketbol, Voleybol, Yelken, Boks, Kürek, Atletizm, Yüzme, Masa Tenisi A Takımları ve alt yapılarının sporcu ve teknik heyetlerinin tüm sağlık hizmetleri, 2022-23 sezonu sonuna kadar Acıbadem Sağlık Grubu tarafından üstlenilmiştir.
 
Bu işbirliğimiz çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde bulunan tüm sporcularımızın sağlığı ve buna dair sorumluluklar, Türkiye’nin önde gelen sağlık kurumlarından Acıbadem’in güvencesine teslim edilmiştir.
 
Kulübümüzün içinde bulunduğu ve mücadele ettiği mevcut şartlarda, camiamızın 7’den 70’e kenetlenmesi ve kulübümüze destek olmasının son derece değerli ve önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor; bu vesileyle Acıbadem Sağlık Grubu’na teşekkür ediyoruz.

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