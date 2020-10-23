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23.10.2020 - 10:47 |

Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı loca fiyatları açıklandı

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig maçında 25 Ekim Pazar günü Kadıköy'de karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, "Sınırlı sayıda taraftarımızın sınırsız desteğiyle evimize dönüyoruz" mesajıyla Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının loca fiyatlarını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı loca fiyatları açıklandı
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Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edeceği Süper Lig maçı için loca fiyatlarını açıkladı. "Maçlık loca fiyatı" 34 bin ile 74 bin TL arasında değişirken, tek kişilik fiyatlar ise 3.400 TL ile 12.850 TL arasında değişiyor.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama ve tüm loca fiyatları şu şekilde:

"COVID-19 salgını nedeniyle aylardır uzak kaldığımız evimize bu hafta taraftarımızla birlikte sınırlı sayıda da olsa geri dönüyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun müsabakalara locaların yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınması kararı üzerine, taraftarlarımızı Trabzonspor’a karşı oynayacağımız Süper Lig maçında, mabedimiz Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne bekliyoruz.

Bunun, ileriki günlerde daha fazla taraftarımızın stadımıza girişinin yolunu açmasını sağlayacak bir adım olmasını umarken, bu karşılaşmada sınırlı sayıdaki taraftarımızın sınırsız bir destekle ve 90 dakika boyunca takımımızın yanında olacağını biliyoruz.

Maç başına ya da sezonluk loca kiralama hakkında bilgi almak için vipsatis@fenerbahce.org adresine e-posta gönderebilir ya da 0216 542 17 85 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Trabzonspor maçı için localarımızın fiyatları şu şekilde:"

Son dakika | Fenerbahçe-Trabzonspor maçı loca fiyatları açıklandı

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