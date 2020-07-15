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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri | Dortmund, Fenerbahçe'nin istediği Schürrle'nin sözleşmesini feshetti!
15.07.2020 - 13:20 |

Son dakika transfer haberleri | Dortmund, Fenerbahçe'nin istediği Schürrle'nin sözleşmesini feshetti!

Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

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Alman devi Borussia Dortmund, Andre Schürrle'yle olan sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alman yıldız, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Spartak Moskova'da 18 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

 Son dakika transfer haberleri | Dortmund, Fenerbahçenin istediği Schürrlenin sözleşmesini feshetti

57 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giydi

Leverkusen, Chelsea ve Fulham'da da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 57 kez Alman Milli Takımı'nın formasını giydi. Schürrle sol kanat, sağ kanat ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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