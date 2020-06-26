Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Emre Demir ve Mensah hamlesi

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları yurtiçinde de devam ediyor. Sarı-Lacivertliler’de yeni planlama kapsamında Kayserispor’un iki oyuncusu listeye alındı: Mensah ve Emre Demir...

İç Anadolu ekibinin Atletico Madrid’den 3.6 milyon euro bonservisi taksitle ödemek üzere kadrosuna kattığı Bernard Mensah’ın adı Beşiktaş ve Galatasaray’la da anılıyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, bu konuda çabuk davranıyor. Kayserispor’un, Atletico Madrid’e olan borcunu devralıp sarı-kırmızılılara da bonservis öneren yönetimin bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Emre için özel formül

Kayserispor’da bu sezon Süper Lig’de şans bulan 16 yaşındaki Emre Demir de Kanarya’nın istediği isimlerden. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan oyuncuya Avrupa’dan ve Türkiye’den çok sayıda talip var.

Kayserispor’un önemli bir bonservis beklediği Emre için Fenerbahçe’nin ikinci satıştan büyük pay, oyuncu desteği ve ekstra ücret içeren bir formül sunma hazırlığında olduğu bildirildi.

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