Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Ömer Toprak atağı

Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe savunmasını bir de yerli yıldızla takviye etmek istiyor. Mert Çetin konusunda şu ana kadar bir ilerleme kaydedemeyen yönetim, Werder Bremen formasını giyen Ömer Toprak'ın transferi için çalışmalara başladı.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, milli futbolcu ve menajeriyle temasa geçti. Ancak Werder Bremen'in Ömer'i Dortmund'tan kiralarken yaptığı bir anlaşma engel oluşturuyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Anlaşmaya göre W.Bremen sezon sonunda tecrübeli yıldızın bonservisini almak zorunda. Ancak Alman kulübü, Ömer'in performansından memnun değil.

PAZARLIK YAPILACAK

Bu nedenle W.Bremen'in milli stoperin bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturabileceği belirtiliyor. Bu sezon Bundesliga'da 10 maça çıkan Ömer Toprak'ın piyasa değerinin 4 milyon euro olduğu da ifade ediliyor.