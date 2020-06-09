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09.06.2020 - 09:28 | | SABAH

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Subotic'e flaş teklif

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde işi sıkı tutuyor. Sarı lacivertli takımda öncelik stoper transferi. Kanarya, Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Subotic'i gündemine aldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'den Subotic'e flaş teklif
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Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra stopere Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Adil Rami, Zanka ve Falette'i transfer etmesine rağmen savunma krizini çözemeyen Fenerbahçe, tecrübeli bir isme göz dikti. Alınan 6 oyuncudan verim alamayınca stoperde Jailson'u oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezonda işi sağlama almak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın, şu anda Union Berlin forması giyen Borussia Dortmund'un eski yıldızı Neven Subotiç'i transfer gündemine aldığı dile getirildi.

DORTMUND'UN GEÇİLMEZ STOPERİYDİ

Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan 31 yaşındaki stoper için Alman kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta görev yapıp 1 gol atan Subotiç, Sırbistan Milli Takımı'nda da 36 kez forma giydi.

NEVEN SUBOTIC KİMDİR?

Çocukluğunu ABD'DE geçiren Subotiç, ailesiyle Almanya'ya yerleştikten sonra Mainz forması giydi ve profesyonel oldu. Sonrasında Dortmund'a giderek burada 263 maça çıkıp 18 gol attı ve 5 asist yaptı. 2015 ve 2016'da yaşadığı sakatlıklar sonrası fazla şans bulamayan Subotiç, daha sonra Köln, St.Etienne ve Union Berlin formalarını giydi. 1.93'lük sağlam yapısı ve liderlik özelliği ile dikkat çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçeden Subotice flaş teklif

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