31.10.2020 - 12:36 | | Fanatik
Son dakika | Fenerbahçe ucuz atlatmış
Sarı-lacivertli futbolcuların Trabzonspor maçı öncesi yemek yediği restoranda çalışan kişilerde koronavirüse rastlanmıştı. Yemeğe katılan herkese iki test birden yaptırılırken, tüm sonuçların negatif çıktı, sarı-lacivertli kulübe rahat nefes aldırdı.
Sarı-lacivertli futbolcular geçtiğimiz haftaki Trabzonspor maçında önce hep beraber bir restoranda yemek yemişti.
Sonradan bu restoranda çalışan kişilerde virüse rastlanması, Fenerbahçe’de ciddi bir panik havası yarattı. Yemeğe katılan herkese iki test birden yaptırılırken, tüm sonuçların negatif çıkması rahat bir nefes alınmasını sağladı.