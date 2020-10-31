Son dakika | Fenerbahçe ucuz atlatmış

Sarı-lacivertli futbolcular geçtiğimiz haftaki Trabzonspor maçında önce hep beraber bir restoranda yemek yemişti.

Sonradan bu restoranda çalışan kişilerde virüse rastlanması, Fenerbahçe’de ciddi bir panik havası yarattı. Yemeğe katılan herkese iki test birden yaptırılırken, tüm sonuçların negatif çıkması rahat bir nefes alınmasını sağladı.