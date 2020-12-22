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22.12.2020 - 13:58 |

Son dakika | Fenerbahçe, Westermann ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko'da beklentileri karşılayamayan Leo Westermann ile yollar resmen ayrıldı.

Son dakika | Fenerbahçe, Westermann ile yollarını ayırdı
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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

BARÇA İLE ANLAŞTI İDDİASI

Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, Barcelona ile anlaşmaya vardı. Barcelona Başantrenörü Saruna Jasikevcius ile daha önce Zalgiris Kaunas'ta birlikte çalışan Leo Westermann, eski antrenörüyle İspanya'da yeniden bir araya gelecek. beIN Sports'un haberine göre, Westermann bu hafta içinde Barcelona'ya katılacak.

HEURTEL, FENERBAHÇE'YE DOĞRU

Öte yandan Barcelona'nın Joventut Badalona maçında kadroda olmayan ve Fenerbahçe Beko'nun gündeminde olan Thomas Heurtel'in ise sarı-lacivertlilere transfer olması bekleniyor. Jasikevicius, "Heurtel için her iki taraf adına da yararlı olacak bir çözüm arıyoruz. Gelecek günlerde durum netleşecektir." diyerek ayrılığının sinyalini vermişti. 31 yaşındaki Thomas Heurtel, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes formasını da terletti.

Son dakika | Fenerbahçe, Westermann ile yollarını ayırdı

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