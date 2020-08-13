Son dakika | Fenerbahçe'de 2 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

TFF'den Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe"

Galatasaray'dan mesaj

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nde COVID-19 testi pozitif çıkan futbolcu ve teknik ekip personeline acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Trabzonspor'dan "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün bir futbolcu ve bir çalışanında Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa süre içerisinde sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başakşehir Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Erzurumspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Test sonucu pozitif çıkan oyuncu ve teknik ekip çalışanının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe."

Kasımpaşa'dan paylaşım

Kasımpaşa Kulübü, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncusu ve teknik ekip çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Fenerbahçe." ifadelerine yer verildi.

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