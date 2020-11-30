Son dakika - Fenerbahçe'de 2020 kabusu! Ezeli rakipleri serileri sonlandırdı...

Unvanlarını tek tek yitirdi

Fenerbahçe’ye 2020 yılındaki Kadıköy derbileri kabus oldu. Sarı-lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a sırasıyla kendi evinde yenildi. Fenerbahçe ilk olarak geçen sezon 23. haftada 23 Şubat 2020 tarihinde evinde Galatasaray’a 3-1 kaybederek 21 yıllık yenilmezlik serisini yitirdi. Daha sonra kupada yarı finalde 16 Haziran 2020’de Trabzonspor’a boyun eğip 23 yıllık serisini bitirdi.



15 yıl sonra rakibine boyun eğdi

Bu sezon ise 10. haftada Beşiktaş’ı kendi sahasında ağırlayan Fenerbahçe, mağlubiyetten kurtulamadı. Siyah-beyazlılara en son 17 Nisan 2005’te Kadıköy’de 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler tam 15 yıl 7 ay sonra boyun eğdi. Böylece ezeli rakiplere karşı iç sahadaki üstünlük bitti. Fenerbahçe’de bu yenilgileri Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut yaşadı. 2020 yılı Kadıköy’de sarı-lacivertlilere kâbus oldu.