Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe'de 2020 kabusu! Ezeli rakipleri serileri sonlandırdı...
30.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Fenerbahçe'de 2020 kabusu! Ezeli rakipleri serileri sonlandırdı...

Fenerbahçe’ye 2020 yılındaki Kadıköy derbileri kabus oldu. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor bu sene Kadıköy'de kazandı.

Son dakika - Fenerbahçe'de 2020 kabusu! Ezeli rakipleri serileri sonlandırdı...
ABONE OL

Unvanlarını tek tek yitirdi
Fenerbahçe’ye 2020 yılındaki Kadıköy derbileri kabus oldu. Sarı-lacivertliler ezeli rakipleri Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş’a sırasıyla kendi evinde yenildi. Fenerbahçe ilk olarak geçen sezon 23. haftada 23 Şubat 2020 tarihinde evinde Galatasaray’a 3-1 kaybederek 21 yıllık yenilmezlik serisini yitirdi. Daha sonra kupada yarı finalde 16 Haziran 2020’de Trabzonspor’a boyun eğip 23 yıllık serisini bitirdi.

15 yıl sonra rakibine boyun eğdi
Bu sezon ise 10. haftada Beşiktaş’ı kendi sahasında ağırlayan Fenerbahçe, mağlubiyetten kurtulamadı. Siyah-beyazlılara en son 17 Nisan 2005’te Kadıköy’de 4-3 kaybeden sarı-lacivertliler tam 15 yıl 7 ay sonra boyun eğdi. Böylece ezeli rakiplere karşı iç sahadaki üstünlük bitti. Fenerbahçe’de bu yenilgileri Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut yaşadı. 2020 yılı Kadıköy’de sarı-lacivertlilere kâbus oldu.

Son dakika - Fenerbahçede 2020 kabusu Ezeli rakipleri serileri sonlandırdı...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe - Beşiktaş maçında saha karıştı! Ozan Tufan...
Sergen Yalçın: "Oyuncularım savaşarak çok önemli bir maçı kazandı"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Napoli, Roma'yı farklı yendi
    Napoli, Roma'yı farklı yendi
  2. Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti
    Arsenal sahasında Wolverhampton'a 2-1 kaybetti
  3. Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü!
    Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü!
  4. Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
    Sivasspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
  5. Diop hayatını kaybetti
    Diop hayatını kaybetti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

Avrupa şampiyonu Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta zirvede yer aldı

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta zirvede yer aldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den futbolculara kutlama

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den futbolculara kutlama

Yeni Malatyasporlu yıldız Abdulsamed Damlu'da kırık şoku

Yeni Malatyasporlu yıldız Abdulsamed Damlu'da kırık şoku

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet