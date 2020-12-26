26.12.2020 - 19:52 |
Son dakika - Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı!
Fenerbahçe, 3 oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe, 3 oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."