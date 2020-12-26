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26.12.2020 - 19:52 |

Son dakika - Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe, 3 oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Fenerbahçe'de 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Fenerbahçe, 3 oyuncusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

"Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Son dakika - Fenerbahçede 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

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