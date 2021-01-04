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04.01.2021 - 21:18 |

Son dakika - Fenerbahçe'de Ali Koç: 1-2 takviye olacak

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu. Başkan, "Kontenjan ve limitler noktasına bakacağız, hocamızın tercihlerine bakacağız ve bir karar vereceğiz. 1-2 takviye olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Fenerbahçe'de Ali Koç: 1-2 takviye olacak
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

"Kabus gibi geçen bir seneyi geride bırakıyoruz, Allah bir daha böylesini göstermesin. Son birkaç haftadır enteresan olaylar yaşanıyor. Gerek VAR odasındaki kararlar, standardı yakalamaya çalıştığınız bir ortamda standartsızlık artıyor, ne kadar çok bağrılıp çağrılırsa, ne kadar şikayet edilirse sanki birkaç hafta sonra meyvesi alınıyor."

"Kart kararının affedilmesi tarihte 1-2 defa olmuş"
"Federasyonumuzun hukuk ve disiplin kurullarının aldığı enteresan kararlar var. Futbol tarihimizde bugüne kadar 1-2 defa olmuş. Rafael'in pozisyonunun hatalı karar olduğuna ben de katılıyorum. Diğer takımlarda VAR'a çağırılan konular ve Fenerbahçe'de çağırılmayan pozisyonlar farklı düşünmemize sebep oluyor.

"Bu maçta 2 VAR'lık pozisyon var, biri penaltı pozisyonumuz. Bizimkini izledim devre arasında, maçın sonunda da Kasımpaşa'nın penaltısının VAR'a çağrılmayı hak edecek bir pozisyon olduğunu ifade ediyorlar. Şaşırıyoruz, endişeleniyoruz, bu nasıl bu kadar devam edecek?"

"(Sinan Gümüş sorusu üzerine) Twitter'da diğer takım taraftarları ne diyor pozisyon hakkında? Sinan Gümüş ve Kasımpaşa'nın bir penaltı pozisyonu var. En azından VAR'a gidilmeliydi.

"TFF'ye mektup yazdık, cevap vermeye dahi tenezzül etmediler henüz. Demek ki dilimiz yabancı geldi, başka türlü konuşmamız gerekiyor. Sadece biz değil, tüm takımlar şikayetçi, son derece yapıcı bir mektup yazdık ama cevap dahi yazmadılar."

Son dakika - Fenerbahçede Ali Koç: 1-2 takviye olacak

"Bizim transferde bir yoğurt yiyişimiz var. 'Oldu, olacak' demiyoruz. Kontenjan ve limitler noktasına bakacağız, hocamızın tercihlerine bakacağız ve bir karar vereceğiz. 1-2 takviye olacak. Hem hocamız, hem scoutlar bir şeyler sundular, karar vereceğiz. Geçmişin aksine, transfer penceresinde maçlar olmazdı, şimdi iki misli maç var, dolayısıyla dengeli gitmemiz gerekiyor."

"Aldığımız 29 puan, öngörülenin altında bir puan."

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